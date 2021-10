Das Europäische Filmfestival der Generationen ist in der Region inzwischen eine traditionelle Veranstaltungen im Herbst. Aufgrund der Pandemie finden zwar etwas weniger Aufführungen statt, doch in drei Kommunen im Kreis werden wieder die Leinwände für einen Filmnachmittag oder -abend aufgestellt. In Germersheim, Kandel und in der Verbandsgemeinde Lingenfeld heißt es wieder „Vorhang auf“ und „Eintritt frei“. An elf Terminen werden neun Filme aus dem Festivalangebot gezeigt. Um die Hygienekonzepte einhalten zu können, ist eine vorherige Anmeldung beim jeweiligen Veranstalter erforderlich.

In der Tulla-Halle in Sondernheim, Schulstr. 3, werden die Filme „Über Grenzen“ (Mittwoch, 6. Oktober, 18.30 Uhr), „Dancing Queens“ (Donnerstag, 7. Oktober, 18.30 Uhr) und „Romys Salon“ (Freitag, 8. Oktober, 18.30 Uhr) gezeigt. Kontakt: Silke Lack, Telefon 07274 960-248.

In Kandel ist der Film „Die Herbstzeitlosen“ am Samstag, 9. Oktober, und am Samstag, 23. Oktober, jeweils um 16.30 Uhr in der Stadthalle Kandel, Schulgasse 3 zu sehen. Kontakt: August Wegmann, Telefon 07275 913032.

In der Verbandsgemeinde Lingenfeld sind vier Vorführungen geplant. Ansprechpartnerin ist Bianca Dietrich, Telefon 01627 196033. In Schwegenheim wird der Film „Wir sind die Neuen“ am Dienstag, 19. Oktober, 18.30 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus Schwegenheim, Hauptstraße 78, gezeigt. In Lingenfeld ist Freitag, 22. Oktober, 19 Uhr, im Gemeindesaal der prot. Kirchengemeinde Lingenfeld, Humboldtstr. 12, der Film „Hinter den Wolken“ zu sehen. In Lustadt steht der Film „Enkel für Anfänger“ am Donnerstag, 18. November, 18 Uhr, im Lyra-Sängerheim Lustadt, in der Poststraße, auf dem Programm. In Westheim wird am Sonntag, 28. November, 18 Uhr, im Bürgerhaus Westheim, Martin-Luther-Weg 1, der Film „Dancing Queens“ gezeigt. Weitere Infos unter www.festival-generationen.de.