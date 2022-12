Mit Feuerwerk und Musik will die Ortsgemeinde Lustadt am Samstag, 31. Dezember, das Jubiläumsjahr begrüßen – und mit ihren Bürgern um Mitternacht in der Ortsmitte auf dessen Beginn anstoßen. Die Kommune feiert 2023 ihr 1250-jähriges Bestehen. Die Auftaktveranstaltung findet ab 23 Uhr auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes statt. Das Abbrennen privater Feuerwerke und Entzünden von Böllern ist dort untersagt.