Lang anhaltenden Beifall seiner Kameraden und aller Gäste erhielt am Samstagnachmittag im Bürgerhaus von Winden der Feuerwehrmann Wilhelm Schneider aus Kandel. Er ist seit 50 Jahren aktiv und wurde bei der Jahresabschlussübung durch Bürgermeister Volker Poß als beispielgebend geehrt.

Seit 40 Jahren sind Ulrich Kästle (Kandel), Harald Appel (Freckenfeld) und Frank Bohlender (Steinweiler) bei der Feuerwehr. Dr. Heiko Hengen, Anke Kolbow (beide Kandel) und Patric Frohnheiser (Steinweiler) engagieren sich hier seit 35 Jahren. Benjamin Billian, Timo Häuser und Bernd Woitelle (alle Kandel) arbeiten seit 30 Jahren mit. Für ihr 25-jähriges Engagement wurden Felix Mack, Andreas Bevier, Norbert Scheich (alle Kandel), Michael Bohlender (Steinweiler) und Karsten Bolz (Erlenbach) mit einer Dankurkunde ausgezeichnet. Torben Gensheimer (Steinweiler) und Ina Götz (Winden) arbeiten seit 20 Jahren mit. Seit 15 Jahren sind bei der Feuerwehr: Robin Waldmann, Steffen Winter (beide Kandel), Marc Sutter, Dennis Dorst, Lara Pfanger (alle Winden), Nico Scherrer und Steffen Walk (beide Steinweiler). Heiko Jäger und Sascha Keppel aus Kandel sowie Simon Bohlender aus Steinweiler gehören seit nunmehr zehn Jahren dazu.

Nachwuchsprobleme kenne man nicht, sagte Wehrleiter Alexander Ditz bei der Ehrung und sprach von einem guten kameradschaftlichen Miteinander in den Wehren der Verbandsgemeinde Kandel. Das Durchschnittsalter der Angehörigen liege bei 37 Jahren, und die durchschnittliche Dienstzeit immerhin bei 20 Jahren. Bei der Veranstaltung gab es auch zahlreiche Beförderungen mitzuteilen. So erhielt Sven Möller seine Ernennungsurkunde zum Wehrführer in Freckenfeld, und Tobias Schäfer wurde zum Oberbrandmeister und Zugführer in Kandel berufen. Brandmeister und Gruppenführer ist hier ab sofort auch Maik Gander.