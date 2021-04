Aufgrund einer unklaren Rauchentwicklung wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Wörth und Maximiliansau am Samstagmorgen in eines der Hochhäuser auf dem Wörther Dorschberg alarmiert. Das Gebäude wurde von den Einsatzkräften in mehreren Stockwerken abgesucht. Es konnte dabei jedoch kein Brand festgestellt werden. Bei der Durchsuchung verletzte sich ein Feuerwehrmann unglücklich und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.