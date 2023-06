Teile des Katastrophenschutzzuges aus dem Landkreis Germersheim und der gemeinsame Katastrophenschutzzug des Landkreises Südliche Weinstraße (SÜW) und der Stadt Landau sind nach Rodalben ausgerückt, um bei der Bekämpfung des Waldbrandes zu unterstützen. Das teilten am Mittwochnachmittag die Kreisverwaltungen Germersheim und SÜW mit. „Wir wurden gezielt für Nachlöscharbeiten angefragt. Nach aktuellem Stand scheint es noch viele Glutnester zu geben“, wird Mike Schönlaub, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Germersheim, in der Pressemitteilung zitiert. Im Einsatz sind demnach mehr als 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Steinweiler, Scheibenhardt, Jockgrim, Lustadt, Ottersheim, Bellheim und Lingenfeld mit acht Fahrzeugen. Die Feuerwehrleute sollen dort in kleinen und flexibel agierenden Einheiten zur Brandbekämpfung eingesetzt werden. Aus dem Kreis SÜW sind 40 ehrenamtliche Einsatzkräfte aus den Verbandsgemeinden Edenkoben, Herxheim, Maikammer und Offenbach mit acht Fahrzeugen und einem Anhänger mit Sonderausrüstung vor Ort. Sie sorgten in der Nacht zum Mittwoch für den Brandschutz. Da das Feuer über Nacht nicht wieder aufgeflammt war, mussten sie nicht eingreifen. Um 6.30 Uhr zogen die Einsatzkräfte wieder ab.

Wie sein Kollege Dietmar Seefeldt lobt auch der Germersheimer Landrat Fritz Brechtel die spontane Einsatzbereitschaft der Freiwilligen und hofft, „dass alle unbeschadet wieder zurückkommen und natürlich der Brand nicht wieder auflodert“. Erst vor rund einem Monat seien die Leiter der Forstämter Annweiler, Bienwald und Haardt sowie die Verantwortlichen für den Katastrophenschutz der Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim auf Einladung von Seefeldt und Brechtel zusammengekommen, um über Waldbrandbekämpfung beziehungsweise -vorbeugung sowie die Zusammenarbeit zu besprechen.