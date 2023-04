Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das neue Feuerwehrhaus in Jockgrim soll nach dem mehrheitlichen Willen des Verbandsgemeinderates am Ortsausgang an der Hatzenbühler Straße gebaut werden. In seiner Sitzung am Montag diskutierten die Ratsmitglieder intensiv über die Vor- und Nachteile der letzten beiden infrage kommenden Standorte in der Gemeinde. Es waren bis zum Montag eine Fläche am nördlichen Rand des Bürgerplatzes und ein Waldgrundstück an der Hatzenbühler Straße.

Bürgermeister Karl Dieter Wünstel (CDU) stellte die Kosten gegenüber, die für das Baureifmachen der beiden Flächen anfallen würden. Dazu gehöre