Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

JOCKGRIM. Bürgermeister Karl Dieter Wünstel kritisierte in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates mit deutlichen Worten Herbert Schuster (Grüne). Dieser hatte sich in einer öffentlichen Stellungnahme gegen den Standort Hatzenbühler Straße für ein neues Feuerwehr in Jockgrim ausgesprochen.

Schuster ist erster Beigeordneter der Ortsgemeinde Jockgrim, jedoch ohne Ratsmandat. Mit der Stellungnahme ignoriere er die Mehrheitsbeschlüsse des Ortsgemeinderates Jockgrim