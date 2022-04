Für die Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Neupotz vergab der Verbandsgemeinderat Jockgrim in seiner jüngsten Sitzung die ersten Planungsaufträge. Das Büro Bistritz aus Rheinstetten wurde damit beauftragt, Gebäude und Freigelände umzuplanen und die Bauarbeiten zu leiten. Überzeugt hatte das Büro, das auch schon im Vorfeld ein schlüssiges Umbaukonzept vorgestellt hatte, mit einem gestrafften Bauzeitplan als die zweite Firma, die sich um den Auftrag beworben hatte. Die Generalsanierung wird möglich durch das Auslagern der Feuerwehr. Vorübergehend wird die Freiwillige Feuerwehr mit ihren Geräten und dem Fuhrpark in den Hallen von zwei Landwirten unterkommen, die einen Teil ihrer landwirtschaftlichen Gebäude der örtlichen Feuerwehr überlassen werden, informierte Bürgermeister Karl Dieter Wünstel. Die veranschlagten Planungskosten des Büros Bistritz seien niedriger als beim Mitbewerber, durch die kürzere Umbauzeit werde die Gefahr von ständig steigenden Baumaterialpreisen außerdem verringert, so Wünstel weiter. Die Planung von Heizung, Lüftung und Sanitäranlagen und der separat ausgeschriebenen Elektroarbeiten übernimmt das Büro Ebert aus Frankenthal, das als einzige Firma entsprechende Angebote für diese Arbeiten abgegeben hat.