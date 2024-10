Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es am Mittwochnachmittag in der Straße An Fronte Karl. Anwohner hatten im Keller eines Mehrparteienhauses einen verdächtigen Geruch wahrgenommen und dachten, dass es sich vielleicht um Rauch handeln könnte. Die Freiwillige Feuerwehr kam zu einer Begehung und nahm Messungen vor. Tatsächlich konnte ein undefinierbarer Geruch wahrgenommen werden. Die Überprüfung ergab jedoch, dass es sich weder um Rauch oder Gas handelte. Es habe kein schädigendes Ereignis gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei Germersheim auf Anfrage. Was den Geruch ausgelöst hatte war zunächst unklar.