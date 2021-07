Der Brand einer Maschine in der Wäscherei des Alten- und Pflegeheims Braunsches Stift löste am Freitagvormittag den Einsatz aller vier Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde aus. Nach Angaben der Feuerwehr betätigte ein Mitarbeiter des Hauses gegen 9 Uhr den Notruf, nachdem er Rauch im Keller wahrgenommen hatte. Ein Angriffstrupp unter Atemschutz entdeckte im Keller der Einrichtung die Ursache: ein technischer Defekt an der Maschine in der Wäscherei. Die Einsatzkräfte zerlegten die Maschine und brachten diese ins Freie. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Nach einer abschließenden Kontrolle und Belüftung des Kellers war der Einsatz der 28 Wehrleute mit ihren sechs Fahrzeugen nach rund zwei Stunden wieder beendet.