Sachschaden in bislang unbekannter Höhe entstand beim Brand eines Schrotthaufens beim Rohstoff-Kontor-Braun (RKB) im Germersheimer Hafengebiet. Mit mehreren Einheiten war die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.

Eine dicke, schwarze Rauchwolke zieht über das Containerterminal von DP World hinweg über den Rhein in Richtung Rheinsheim. Augenzeugen aus Hördt sehen die Rauchwolke und fahren nach Germersheim, um zu sehen, was brennt. Um 12.53 Uhr geht bei der Feuerwehr Germersheim der Alarm ein: Ein Brand im Bereich des Germersheimer Hafens auf dem Gelände von RKB (Rohstoff-Kontor Braun GmbH).

Gebrannt hat eine Parzelle auf dem Gelände des Rohstoffbetriebs. Eine etwa 20 mal 10 Meter große Fläche, auf der Schrott und Reifen lagern, stand in Vollbrand, sagt Mario Schmid, stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BFI) des Landkreises Germersheim. Gelöscht wird zuerst mit einem Wasserwerfer von der Drehleiter der Germersheimer Feuerwehr. Versorgt wird der Wasserwerfer von einem Hydranten in der Süduferstraße. Gleichzeitig bekämpft die Betriebsfeuerwehr von Ardagh Glas, der Flaschenhersteller liegt in direkter Nachbarschaft zum brennenden Altreifenlager, ebenfalls mit einem Wasserwerfer vom Boden aus das Feuer. Ein Mitarbeiter des RKB entfernt derweil mit einem Bagger mit Greifer den nicht brennenden Schrott, um Abstand zum Brandherd zu gewinnen und weitere Schrotthaufen mit einer Schneise zu schützen. Direkt neben dem brennenden Reifen- und Schrottstapel liegen Holzreste hoch aufgestapelt.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Während die Rauchwolke von schwarz in ein helleres braungrau übergeht, kommen immer weitere Fahrzeuge der Feuerwehr hinzu. Nun wird ein zweiter Hydrant mit zwei weiteren Schläuchen bestückt, um die Löscharbeiten zu unterstützen. Feuerwehrmänner der Rheinsheimer Feuerwehr sind vor Ort und helfen, die Schläuche von der Ladefläche des Fahrzeugs abzulassen. Schwierigkeiten haben die Sattelschlepper, die das Gelände von DP World verlassen wollen, weil die Hydranten den Weg versperren. Sie werden über das Freyer-Gelände abgeleitet.

Von der Freiwilligen Feuerwehr Germersheim sind 30 Kräfte mit 9 Fahrzeugen im Einsatz, auch die Wehr Philippsburg-Rheinsheim beteiligt sich mit einem Fahrzeug mit 9 Wehrleuten. Die Sanitätsbereitschaft der Feuerwehr ist alarmiert, der Rettungsdienst und Polizei sichern das Gelände ab. Sowohl Landrat Fritz Brechtel als auch Bürgermeister Marcus Schaile sind kurz vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen.