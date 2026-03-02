Es ist gerechtfertigt, dass ein Feuerwehrbedarfsplan erstellt werden muss. Doch gibt es mehr Vorgaben, muss das Land mehr bezahlen.

Wenn jemand Hilfe braucht, sind es oftmals die Mitglieder der Feuerwehren, die zur Stelle sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob es um eine persönliche Hilfeleistung geht oder um die einer Gemeinde, die jemanden nur zum Absperren benötigt. Dabei sind die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Rülzheim gut ausgerüstet, auf einem guten Stand. So das Ergebnis des Feuerwehrbedarfsplans, der unabhängig und politisch neutral erstellt wurde und die kommunale Gefahrenabwehr bewertet und einordnet. Die Verbandsgemeinde hat gut daran getan, die Erstellung dieses Gutachtens und Handlungsplans in fremde Hände zu geben. Das Ergebnis ist wissenschaftlich belastbar, die Empfehlungen vom Gesetz gedeckt.

Dass es beim Genehmigungsverfahren für den Bedarfsplan Handlungsspielraum gab, die Aufsichtsbehörde in Trier gesprächsbereit war, zeigt, wie wichtig das Land den Katastrophenschutz inzwischen nimmt und auch Bedürfnisse der Kommunen kennt. Der Vorschlag, Co-Working-Spaces im Feuerwehrhaus anzubieten, damit die Zehn-Minuten-Frist bei Einsätzen eingehalten werden kann, zeugt davon.

Nun muss das Land aber auch lernen: Wer bestellt, bezahlt auch. Denn immer mehr Vorgaben – auch im Feuerwehrwesen – führen zu höheren Kosten. Bootshalle, Feuerwehrhäuser, Einsatzfahrzeuge, technisches Rettungsequipment: Alles kostet mehr Geld bei sinkenden Zuschüssen. Das kann so nicht sein, hier muss nachgebessert werden. Die Erfahrung des Landes mit der Flut im Ahrtal zeigt zudem: Standards dürfen nicht aufgeweicht werden. Sicherheit kostet Geld. Es muss nicht immer erst etwas passieren.