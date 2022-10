26 Feuerwehrangehörige haben von Landrat Fritz Brechtel das Goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen erhalten. Mitunter sind da viele Hundert Einsätze zusammengekommen.

Landrat Brechtel sprach bei der Veranstaltung in Minfeld den Geehrten seine Anerkennung und großen Respekt aus: „Wie Sie sich seit so vielen Jahren in Ihrer Freizeit für Ihre Mitmenschen engagieren, das ist nicht selbstverständlich. Ich danke Ihnen dafür ganz herzlich“. Brechtels Anerkennung „gilt auch den Familien und Freunden für ihr Verständnis und ihre Unterstützung. Danke dafür!“

Mit dem Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen für 45 Jahre pflichttreue Diensterfüllung wurden ausgezeichnet Wolfgang Becht (Hördt), Volker Zuber, Alexander Lugscheider und Norbert Fried (alle drei Lingenfeld), Werner Schäffer (Freisbach), Stephan Reis (Rheinzabern), Werner Hubert und Bernd Hermann (beide Hatzenbühl) und Thomas Schehr (Jockgrim).

Für 35 Jahre pflichttreue Diensterfüllung wurden geehrt Christian Neulinger (Bellheim), Theo Gehrlein (Leimersheim), Melanie Müller und Peter Schmitt (beide Germersheim), Alexander Roth (Rülzheim), Stefan Scholl (Lingenfeld), Bernd Marwinsky (Schwegenheim), Patric Fronheiser und Dr. Heiko Hengen (beide Steinweiler), Anke Kolbow (Kandel), Martin Löhle (Scheibenhardt), Frank Newill (Neuburg), Markus Heid (Neupotz), Silvia Braun und Alexandra Getto (beide Jockgrim) sowie Michael Bayer und Martin Leibeck (beide VG Lingenfeld).