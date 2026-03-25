Die Nacht auf Mittwoch endete für viele Angehörige der freiwilligen Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Jockgrim unerwartet früh. Um 4.39 Uhr ging ein Alarm ein, der einen Gebäudebrand im Altort von Jockgrim anzeigte. In einer Pension in der Bahnhofstraße/Ecke Ludwigstraße war in einem der Gästezimmer ein Brand ausgebrochen. Einheiten der örtlichen Wehren aus Jockgrim und Rheinzabern rückten schnellstmöglich aus, wegen der eng bebauten Ortslage wurde zusätzlich die Drehleiter aus Wörth angefordert.

Zum Glück konnte der Zimmerbrand schnell, innerhalb 20 Minuten, gelöscht und sein Ausbreiten verhindert werden. Deshalb konnten die Einheiten aus Hatzenbühl noch während ihrer Anfahrt umdrehen. Sie wurden außerdem mittlerweile in ihrer eigenen Gemeinde gebraucht, denn fast zeitgleich kam es zu einem Pkw-Brand im Gewerbegebiet, bei dem nach ersten Informationen auch neben dem brennenden Fahrzeug stehende Autos beschädigt wurden.

In Jockgrim konnten die meisten Einsatzfahrzeuge nach 7 Uhr wieder an ihre Standorte zurückfahren. Vorher wurde intensiv kontrolliert, ob sich in dem alten Gebäude, in dem viel Holz verbaut ist, nicht doch noch versteckte Glutnester befinden. Vor Ort standen Mitglieder der örtlichen DRK-Gruppe bereit, um mögliche Verletzte zu versorgen. Nach Einsatzende stellten sie Verpflegung für die Feuerwehrleute bereit. |bic