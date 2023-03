Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Retten, Löschen, Bergen und Schützen sind die Aufgaben der Feuerwehr. Hinzu kommt immer mehr Bürokratie, wie Wehrleute berichten. Die neue Wehrführung der Freiwilligen Feuerwehr in Schwegenheim sieht das als größte Herausforderung an. Denn in Gemeinden sind die Einsatzkräfte ehrenamtlich aufgestellt.

„Feuerwehr wird immer komplizierter“, sagt Michael Kuntz. Der 53-Jährige ist seit 38 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Schwegenheim und aktuell stellvertretender