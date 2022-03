Der Großeinsatz der Feuerwehr wegen des Brandes in einer Dehnungsfuge in Wörth ist noch nicht beendet. Nachdem am Freitag gegen 23 Uhr gemeldet wurde, dass der Brand in der Marktstraße gelöscht ist, wurde bei einer Kontrolle der Feuerwehr am Samstagmorgen festgestellt, dass das die Dehnungsfuge zwischen zwei Gebäudeteilen erneut brennt. Auch am Sonntagmorgen konnte noch kein vollständiger Erfolg vermeldet werden.

Als der Einsatzleiter am Samstag feststellte, dass der Brand – wohl aufgrund von am Vortag nicht aufgefundenen Glutnestern – erneut ausgebrochen war, wurde sofort Unterstützung von der Feuerwehr Maximiliansau und der Berufsfeuerwehr Karlsruhe mit Spezialgerät angefordert. Diese Einheiten waren bereits am Freitag im Einsatz. Es wurden weitere Teile der Außenverkleidung entfernt, um an die Glutnester zu kommen. Gegen 14.30 Uhr war der Einsatz am Samstag beendet.

Bei einer Kontrolle am Samstagabend war alles in Ordnung. Am Sonntagmorgen wurde bei einer erneuten Kontrolle dann wieder Anzeichen eines aktiven Brandes festgestellt, weshalb die Löscharbeiten wieder aufgenommen wurden.