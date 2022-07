Am Samstagabend kam es erneut zu einem größeren Brand im Wald nördlich von Bellheim. Die Feuerwehr war mit 42 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen im Einsatz und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Durch das Feuer brannten nach Polizeiangaben zirka 1600 Quadratmeter des Waldbodens ab. Hinweise auf eine Brandstiftung gibt es bislang nicht. Laut der Feuerwehr wäre die andauernde Trockenperiode ein möglicher Grund für das Feuer gewesen.

Gleich zweimal hat es Freitagabend im Kreis Germersheim gebrannt: auf einer etwa 300 Quadratmeter großen Waldfläche an der Landstraße 539 (Ölstraße) bei Bellheim und am Baggersee Willersinn bei Hagenbach auf freiem Feld auf gut 200 Quadratmetern. In beiden Fällen hatten Zeugen eine Rauchsäule bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, in beiden Fällen konnte der Brand gelöscht werden, wie die Polizei mitteilte. Bei Bellheim kam es zeitweilig zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die möglicherweise Hinweise zur Brandursache geben können.