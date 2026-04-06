Ein Brand hat in der Nacht zu Samstag gegen 1 Uhr ein Reihenhaus in der Nachtweide beschädigt. Nach Angaben der Polizei verhinderte die Feuerwehr durch ihr schnelles Eingreifen eine Ausbreitung der Flammen auf angrenzende Gebäude. Laut Feuerwehr haben zwei Trupps unter Atemschutz das Feuer gelöscht und einen Hund aus dem Gebäude gerettet. Das Brandgut wurde ins Freie verbracht. Alle Bewohner blieben unverletzt, wurden aber vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Mit einer Wärmebildkamera wurden Glutnester gesucht und abgelöscht. Der Sachschaden im Inneren des Hauses liegt laut Polizei im hohen fünfstelligen Bereich. Die Feuerwehr schätzt, dass das Haus nicht mehr bewohnbar ist. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Neben den Feuerwehreinheiten Wörth, Maximiliansau, Schaidt und Büchelberg wurde auch die Feuerwehr Hagenbach alarmiert. Rettungsdienst und Polizei waren ebenfalls vor Ort.