Die Feuerwehreinheit in Schaidt bekommt ein neues Fahrzeug. Diskutiert wird darüber schon länger, nun hat der Stadtrat den Weg für den Kauf frei gemacht. Es geht dabei um die Ersatzbeschaffung für ein Tanklöschfahrzeug, das bereits seit 2001 im Ortsbezirk im Einsatz ist. Gekauft wird ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF 10). Das Fahrzeug wurde bereits ausgeschrieben. Dabei bot die Firma Rosenbauer aus Luckenwalde der Stadt ein Vorführfahrzeug an. Dieses Nebenangebot sei rechtlich zulässig, erläuterte Bürgermeister Steffen Weiß (FWG). „Das Angebot wurde geprüft. Das Vorführfahrzeug entspricht wirtschaftlich und technisch den Anforderungen“, so Weiß. Gut 581.000 Euro soll das HLF 10 kosten. Im Haushalt sind für den Erwerb 550.000 Euro eingeplant. „Wir können das aber machen, die Mehrkosten lassen sich an anderer Stelle einsparen“, sagte Weiß. Gespart werden soll bei den Dienst- und Schutzkleidungen sowie den persönlichen Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehrleute.