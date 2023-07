Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Lingenfeld hatten einen ereignisreichen Mittwochvormittag. Am frühen Morgen gegen 6 Uhr wurde die Wehreinheit in Freisbach nach Angaben von Wehrleiter Steffen Andres zu einer Storchenrettung ans Rathaus alarmiert. Der Vogel hang im Schneefanggitter auf dem Dach fest und wurde von Freisbachs Wehrführer Holger Karn mithilfe der angeforderten Drehleiter aus Germersheim gerettet. Andres zufolge war der junge Vogel stark geschwächt und leicht verletzt. Er wurde dem Storchenzentrum in Bornheim übergeben.

Im Anschluss waren ein paar Freiwillige Wehrleute als Teil des Katastrophenschutzzuges des Landkreises Germersheim im Badepark im Wörth im Einsatz, wo Chlorgas ausgetreten war. Gegen 10 Uhr wurden Kameraden aus Lustadt, Weingarten und Freisbach dann zu einem Traktorbrand in einem Weinberg bei Lustadt alarmiert, die Einsatzzentrale in Lingenfeld war ebenfalls besetzt. Laut Wehrleiter Andres musste Wasser zum Löschen an die Einsatzstelle gebracht werden, wobei ein Landwirt mit einem 10.000-Liter-Fass half. Einsatzende war nach rund zwei Stunden.