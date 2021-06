Die Feuerwehr rettet Leben – und nicht nur das von Menschen. Zu einem tierischen Einsatz rückte ein Auto mit sechs Wehrangehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Bellheim am Samstagvormittag aus. Am Rand eines Wohngebietes hatte sich ein Reh in einem Doppelstabmattenzaun verfangen. Mit einem Spreizer wurden die Maschen so geweitet, dass das Tier befreit und somit gerettet wurde.