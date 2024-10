Zu einer unklaren Rauchentwicklung in einem Gebäude wurde die Feuerwehren Rülzheim am Sonntag alarmiert. Noch während der Anfahrt konnte über die Leitstelle mitgeteilt werden, dass kein erhöhtes Risiko bestehe und es sich nicht um einen Brand handele, sondern um einen Defekt in der Ölversorgung einer Heizungsanlage, schreibt die Feuerwehr in den sozialen Medien. Somit konnten die Einheiten Hördt und Kuhardt ihre Einsatzfahrt abbrechen. Der Defekt in der Leitung begünstigte den Austritt von Heizöl. Also wurde der Haupthahn in der Versorgungsleitung von der Wehr abgestellt, die Einsatzstelle mit Ölbindemittel abgestreut und an den Eigentümer übergeben.