Angebranntes Essen war der Grund für einen Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst am Dienstag gegen 16.30 Uhr in der Straße Am Burgberg in Neupotz. Die Einsatzkräfte wurden aufgrund unlarerer Rauchentwicklung alarmiert. Ein Eingreifen war jedoch nicht nötig. Neben Rettungssanitätern wurden auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Neupotz, Jockgrim und Rheinzabern zum Einsatz gerufen.