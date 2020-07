Aufgrund einer unklaren Rauchentwicklung rückte am Dienstag gegen 17.15 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Büchelberg aus. Festgestellt wurde ein Flächen- und Waldbrand. Die Büchelberger Wehr war mit 17 Einsatzkräften und 2 Fahrzeugen im Einsatz. Aus Wörth kam die Freiwillige Feuerwehr mit einem Wechsellader und einem sogenannten Abrollbehälter Tank. Zudem war eine Streife der Polizeiinspektion Wörth im Einsatz. Die Feuerwehr konnte die Fläche problemlos löschen, bevor sich ein größeres Feuer entwickelte, teilte der Wehrleiter der Stadt Wörth, Jürgen Stephany, mit.

Noch am Vortag hatte die Büchelberger Feuerwehr vor der aktuellen Wald- und Grasbrandgefahr über ihre Kanäle im Internet gewarnt. Aktuell besteht Warnstufe 4 von 5. Die Feuerwehr mahnt einen besonders achtsamen Umgang mit Feuer an. Wenn möglich sollte auf offenes Feuer gänzlich verzichtet werden; Zigaretten dürfen nicht achtlos in die Vegetation geworfen werden und Unkraut nicht mit Gasbrennern abgebrannt werden.