Auf einem Parkplatz in der Münchener Straße in Germersheim wurde am Samstag, um kurz nach 23 Uhr ein brennender Pkw gemeldet. Bei Eintreffen der Polizeistreife war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Im Motorraum des Autos war das Feuer ausgebrochen. Ursache dürfte laut Polizeibericht ein technischer Defekt gewesen sein.