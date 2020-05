Bereits am Freitagabend gab es in der Verlängerung der Straße „In den Forlen“ einen kleinen Flächenbrand in einem Waldstück, zu dem die Feuerwehr ausrücken musste. Die um 17.45 Uhr alarmierte Feuerwehr löschte den zirka 12 Quadratmeter großen Brand recht schnell. Unmittelbar nach Ausbruch des Feuers wurden drei Jugendliche gesehen, die mit ihren Fahrrädern zügig davonfuhren. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor. Ein Ermittlungsverfahren wurde nach Polizeiangaben eingeleitet. Zeugen, welche die Tat beobachtet und Hinweise zu den möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.