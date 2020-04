Schwierig gestaltete sich die Bekämpfung eines Flächenbrandes in einem kleinen Waldabschnitt zwischen Berg und Neulauterburg für die Feuerwehr am Mittwochabend. Aufgrund des unwegsamen Geländes mussten 80 Meter an Schläuchen verlegt werden, teilte die Freiwillige Feuerwehr Berg mit. Zur Versorgung mit Wasser wurde auch das Tanklöschfahrzeug aus Hagenbach angefordert.

Gemeldet war ein Flächenbrand von etwa 30 Quadratmetern. Beim Eintreffen kurz nach 18.30 Uhr stellten die Einsatzkräfte eine weit größere Brandfläche von etwa 150 Quadratmetern vor. Innerhalb der betroffenen Fläche lagen große umgestürzte Bäume, in die das Feuer bereits vorgedrungen war, weshalb die Experten der Feuerwehr diese mit der Kettensäge zerkleinerten, um sicherzustellen, dass keine Glutnester zurückbleiben. Der Einsatz war gegen 20.45 Uhr beendet.