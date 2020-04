Dass ein dicht bewachsener Garten in der Donnersgasse in Germersheim lichterloh brennt, wurde der Feuerwehr am Sonntag gegen 22.30 Uhr gemeldet. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen auf die Wohnhäuser verhindern und das Feuer schnell löschen. Zur Brandursache können laut Polizei noch keine Angaben gemacht werden, ebenso wenig zur Höhe des Sachschadens. Die Kriminalpolizei ermittelt.