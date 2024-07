Von einem Einsatz auf dem Wertstoff am Mittwoch berichtet die Freiwillige Feuerwehr Rülzheim in den sozialen Medien. Kurz nach 8.30 Uhr war der Notruf eingegangen. Auf dem Wertstoffhof brannte eine 20 Kubikmeter große Müllpresse, die mit Restmüll beladen war. Ein Mitarbeiter der Firma habe vorbildlich gehandelt und die Presse mit dem Lastwagen auf eine Freifläche gezogen, schreibt die Feuerwehr auf Facebook. Der Müllcontainer wurde geöffnet und mit dem Löschangriff begonnen. Anschließend wurde der brennende Inhalt abgekippt, auseinandergezogen und mit Schaummittel abgelöscht. Allerdings sollte das Gemisch aus Wasser und Schaum danach nicht ungehindert in die Kanalisation gelangen. Daher wurde noch ein Schmutzwasserablauf auf dem Gelände geschlossen. Ebenfalls vor Ort war der Rettungsdienst, die Sanitätsbereitschaft Feuerwehr und die Polizei.