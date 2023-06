Eine Grünfläche auf einer Verkehrsinsel an der B9 im Bereich der Landesgrenze hat am Dienstag gebrannt. Gegen 12.45 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. Nach einer kurzen Erkundungsfahrt durch die Feuerwehr Scheibenhardt konnte eine bereits vollständig verbrannte Grasfläche am Grenzübergang „Bienwald“ festgestellt werden. Die Freiwillige Feuerwehr aus Scheibenhardt führte Nachlöscharbeiten durch und bewässerte gemeinsam mit Einsatzkräften von den Feuerwehren Büchelberg und Wörth die gesamte Fläche. Da sich die Einsatzstelle auf französischem Staatsgebiet befand, wurde die Feuerwehr Lauterbourg durch den Einsatzleiter der Stadt Wörth über die Maßnahmen in Kenntnis gesetzt, meldete die Feuerwehr aus Scheibenhardt.