(aktualisiert 11.10 Uhr): Es brennt wieder auf Wald- und Wiesenflächen im Landkreis: Rund 500 Quadratmeter eines kleinen Waldstücks zwischen Kuhardt und Leimersheim beim Baggersee Wolf waren am frühen Sonntagabend bereits abgebrannt, als die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Rülzheim eintrafen. Am Baggersee in Neupotz stand am Montagabend eine trockene Wiese in Flammen.

Um 18.14 Uhr wurde am Sonntag die Feuerwehr über den Brand bei Kuhardt alarmiert. Sie entnahm Wasser von den Seen vor Ort, um das Feuer schnellstmöglich einzudämmen. Zudem wurde ein Pendelverkehr zwischen der Einsatzstelle und der Gemeinde Kuhardt gefahren. Unterstützt wurden die Rülzheimer Wehren von den Kollegen aus Rheinzabern. Sie löschten die Brandherde ab und kontrollierten sie mit der Wärmebildkamera und Drohnen, um ein weiteres Aufflammen zu verhindern. Mehrere Bäume, die Feuer gefangen hatten, wurden von Forstmitarbeitern gefällt. Auch Tanklöschfahrzeug der Wörther und Jockgrimer Wehr waren vor Ort, wurden allerdings nicht mehr benötigt. Die Malteser Hatzenbühl und die DLRG Wörth versorgten die Feuerwehrmänner und -frauen mit Essen und Getränken. Im Einsatz, der bis 23 Uhr andauerte, waren insgesamt 91 Helfer mit 23 Fahrzeugen.‍

Beim Baggersee Neupotz brannte am Montag gegen 19.10 Uhr eine Wiesenfläche von rund 100 mal zehn Metern. Die freiwillige Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Als Brandursache vermutet die Polizei Selbstentzündung durch die Trockenheit und leicht entzündliche Pollen. Im vergangenen Jahr gab es im Landkreis Germersheim zahlreiche Brände aufgrund der anhaltenden Dürreperiode.

Die Polizei bittet darum, keine glühenden Zigaretten wegzuwerfen.