Erstmals nach einer Umbaupause von fast vier Jahren tagte der Verbandsgemeinderat Kandel im Feuerwehrgerätehaus. Doch die Wehr benötigt weiteres Geld.

Bürgermeister Volker Poß ( SPD) nahm die Sitzung zum Anlass, die neuen Räume vorzustellen, die nun barrierefrei zu erreichen sind, und den Ratsmitgliedern zu zeigen, was mit den bereitgestellten Geldern geschaffen werden konnte. Aber dabei wird es nicht bleiben, es gibt keinen Stillstand nach dem Umbau, wie bei der Sitzung deutlich wurde.

Durch Neukauf Geld sparen

Entsprechend dem im vergangenen Jahr erst beschlossenen Bedarfsplan für die Freiwilligen Feuerwehren wurde auch über weitere Anschaffungen beraten. Weil die Drehleiter seit 20 Jahren im Einsatz ist, sind Reparaturen und eine Überholung erforderlich, die längere Zeit in Anspruch nehmen. Auch muss man derzeit mit Preissteigerungen von zehn Prozent pro Jahr für ein so ausgestattetes Fahrzeug rechnen. Deshalb empfahl die Wehrleitung, ein neues Fahrzeug mit Drehleiter auszuschreiben und dessen Kauf schon auf 2025 vorzuziehen. Die vorhandene Drehleiter soll dann verkauft werden. Damit spare man viel Geld für die technische Überholung, die notwendig gewesen wäre, um die technischen Vorschriften alle einzuhalten.

Kommandowagen als E-Fahrzeug?

Ursprünglich sollte die Drehleiter erst 2026 gekauft werden. Die Anschaffungskosten liegen bei rund 1,1 Millionen Euro, so Bürgermeister Poß. Der eigentlich für kommendes Jahr geplante Kauf eines Mehrzweckfahrzeuges soll aus diesem Grunde etwas zurückgestellt werden. Hierfür stehen bereits 430.000 Euro im Haushalt bereit. Verkaufen konnte man einen Unimog für 16.000 Euro, auch dieses Geld und die erwarteten Zuschüsse dienen der Finanzierung des Drehleiter-Fahrzeugs. Geplant sind ferner der Kauf eines Kommandowagens und neue Einsatzkleidung für die Wehrleute, die alleine rund 430.000 Euro kosten soll. Auch werden die Gerätewarte ein Dienstfahrzeug bekommen. Über Details der Beschaffungen muss noch im zuständigen Ausschuss beraten werden, so auch die Frage, ob der Kommandowagen ein E-Fahrzeug oder ein Auto mit Verbrennungsmotor sein wird. Der Rat sprach sich aber einstimmig für diese grundsätzliche Vorgehensweise aus und gab „grünes Licht“ für die Ausstattungswünsche der Feuerwehren.

Feuerwehrräume sind mietbar

Weil die Erweiterung und die Sanierung des Gerätehauses in Kandel nun fast abgeschlossen sind, wurde auch die Benutzung der Räume neu geregelt. Zwar haben Veranstaltungen der Feuerwehr Vorrang, doch können sowohl der große Saal, in dem auch der Verbandsgemeinderat tagt, als auch der kleine Saal künftig für private Veranstaltungen gemietet werden. Die Gebühren betragen 110 Euro (großer Saal), 80 Euro (kleiner Saal) oder 175 Euro für beide Räume zusammen. Vereine, die ihren Sitz in der Verbandsgemeinde Kandel haben, zahlen pro Nutzung für den wiederkehrenden Übungs- und Probebetrieb jeweils zehn Euro.