Gleich drei Brände beschäftigten die Feuerwehren aus Karlsruhe am Wochenende. In der Cäcilienstraße war am Sonntag Nachmittag ein Mann zu Bett gegangen und hatte einen Topf auf dem eingeschalteten Kochfeld vergessen – Schaden etwa 500 Euro.

In der Nacht von Sonntag auf Montag brannte aus noch unbekannter Ursache in Durlach ein Papiercontainer. Das Feuer hatte auf den benachbarten Kiosk übergegriffen und auch diesen in Brand gesetzt. Der Schaden wird auf zirka 70.000 Euro geschätzt.

Etwa um die gleiche Zeit brannte eine Wohnung in der Wilhelm-Hausenstein-Allee. Die Bewohner hatten diese beim Eintreffen der FFW bereits verlassen. Weil das Treppenhaus stark verraucht war, konnten andere Bewohner das Haus nicht verlassen. Bis der Brand gelöscht, Treppenhaus und Wohnungen entraucht und überprüft waren, mussten die Bewohner auf ihren Balkonen ausharren. Die Bewohner hätten sich vorbildlich verhalten, weshalb es keine Personenschäden gegeben habe, teilt die Feuerwehr mit. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der entstandene Schaden wird ebenfalls auf zirka 70.000 Euro geschätzt.