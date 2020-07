Mit einem Großaufgebot hat die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag verhindert, dass sich ein Schuppenbrand in einem Schwegenheimer Wohngebiet ausbreiten konnte. Ein angrenzendes Wohnhaus ist allerdings schwer beschädigt worden. Die Feuerwehr sei gegen 12.30 Uhr zu dem brennenden Geräteschuppen im Schwegenheimer Rothenweg gerufen worden, berichtete der zuständige Wehrleiter der Verbandsgemeinde Lingenfeld, Steffen Andres, auf RHEINPFALZ-Anfrage. Es seien sämtliche Wehren der Verbandsgemeinde Lingenfeld sowie die Germersheimer Feuerwehr im Einsatz gewesen: insgesamt fast 60 Wehrleute und 18 Fahrzeuge, darunter eine Drehleiter.

Bei Ankunft der Feuerwehrleute hätten sich die Bewohner der angrenzenden Gebäude schon in Sicherheit gebracht gehabt. Im Laufe des Nachmittags gelang es der Feuerwehr, den Brand zu löschen. Der Schuppen sei komplett niedergebrannt, außerdem sei der Dachstuhl des Wohngebäudes auf dem gleichen Grundstück schwer in Mitleidenschaft gezogen worden, so dass das Haus derzeit wohl nicht bewohnbar sei, informierte der Wehrleiter.

Am späteren Nachmittag war die Feuerwehr noch zusammen mit dem Technischen Hilfswerk mit der Sicherung der Gebäude beschäftigt. Außerdem wurde noch nach Glutnestern gesucht. Verletzte gibt es laut Andres keine. Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen.