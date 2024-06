Feuerfest musste man bei dem dreitägigen Fest der Germersheimer Feuerwehr nicht sein, eher regenfest. Viele Hundert Besucher nutzten die Gelegenheit und besichtigten das neue Zuhause der Wehr und feierten. Nicht wenige hatten eine klare Meinung.

Das wechselhafte Wetter macht derzeit vielen Vereinen und Gemeinden einen Strich durch die Rechnung, die auf viele Besucher bei ihren Feiern und Festen hoffen. Auch wenn am Freitag und Samstag immer wieder Regenschauer die Besucher des „FeuerFest“ der Germersheimer Freiwilligen Feuerwehr ins Trockene in die Fahrzeughalle trieben, begeistert waren die Gäste dennoch. Für Stimmung sorgte bei der After Work Party DJ Opricx. Und die Besucher waren hin- und hergerissen – denn regnete es, zog es sie in die Gerätehalle, stoppte der Niederschlag, hielten sie sich auf dem Freigelände auf.

Mehrere Hundert Besucher waren am Samstagabend beim Fest auf dem Gelände der Feuerwehr An der Hexenbrücke. Foto: Iversen

Nicht anders verhielt es sich am Samstagnachmittag beim Tag der Hilfsorganisationen. Nicht nur die Feuerwehr stellte ihre Fahrzeuge aus, auch das DRK, die Polizei, die Rettungshundestaffel, das THW und die Bundeswehr waren vor Ort. Hatten alle Organisationen ihre Fahrzeuge auf Hochglanz poliert, so stach alleine das Luftwaffenausbildungsbataillon mit einem verschmutzen Geländefahrzeug hervor, das zeigte, dass damit tatsächlich auch im Gelände umhergefahren wird. Viele Kinder nutzten die Gelegenheit und ließen sich vor den Fahrzeugen der Hilfsorganisationen ablichten und mehr als einmal an dem Nachmittag ertönten die Signalhörner und Blinklichter wurden an- und ausgeschaltet. Und regnete es mal wieder etwas stärker, so erfreute sich die zu einem Indoorsandkasten umfunktionierte „Abrollbehälter Mulde“ großer Beliebtheit.

Die Besucher konnten nicht nur Feuerwehrautos aus nächster Nähe besichtigen, andere Hilfsorganisationen waren am Samstag auch zugegen. Foto: Iversen

Die Helfer des Festes hatten während der drei Festtage alle Hände voll zu tun. So war es auch ein großes Glück und eine nette Geste, dass Mitglieder des Karnevalvereins „Rhoischnooke“ Schichten in den Essens- und Getränkeständen übernahmen und so die Helfer des Fördervereins der Feuerwehr entlasteten. Auch wenn vereinzelt Kritik wegen langer Schlangen an der Bon-Kasse zu hören war, so gab es viele Stimmen, die hofften, dass das Fest jedes Jahr stattfinden kann.

Vom Sichtwall hatte man einen guten Blick auf das Gelände der Feuerwehr. Foto: Iversen

Wehrleiter Andreas Magin bremst etwas und sagt: „Wir waren überwältigt von der vielen positiven Resonanz, die wir bekommen haben.“ Da wir kein Wirtschaftsbetrieb sind, gab es Fehler, über die gesprochen werden soll. Ob es ein jährliches Fest geben wird, könne er noch nicht sagen. „Vielleicht im Wechsel zum Festungsfest“, gibt er eine Überlegung wieder. Denn es sei viel Arbeit gewesen. Am Sonntag, beim Familientag, „wurden wir überrannt und es hat leider auch zu langen Wartezeiten unter anderem beim Kistenstapeln geführt“. Doch die positive Resonanz habe überwogen. Das freue die Mitglieder der Feuerwehr sehr.