Mehr Platz, neue Umkleiden, geordnete Zufahrten: Das umgebaute Feuerwehrhaus in Neupotz ist für den Einzug der Wehrleute bereit.

In den nächsten Wochen werden die Neupotzer Feuerwehrleute in ihr rundum saniertes Domizil einziehen. Am Montag hat Verbandsbürgermeister Karl Dieter Wünstel das Gerätehaus offiziell übergeben. Die Architekten führten die Ratsmitglieder durch die neuen Räume.

Der Außenbereich ist noch eine Baustelle. Foto: Natascha Ruske

Das Feuerwehrhaus ist fast doppelt so groß wie bisher. Es wurden Umkleiden, Sanitäranlagen, eine richtige Küche und ein großer Mannschaftsraum an die Halle angebaut. Die alten Räume – die Umkleiden waren beispielsweise in die Halle integriert – entsprachen nicht mehr heutigen Vorgaben. Die An- und Ausfahrten sind neu geregelt, so dass sich der Verkehr nicht mehr kreuzt.

Hier werden später die Fahrzeuge geparkt: die Halle. Foto: Natascha Ruske

Vom Beschluss das Gebäude am Ortsausgang Richtung Leimersheim zu sanieren bis zur Übergabe dauerte es sechs Jahre. Die anvisierten Kosten konnten dennoch weitgehend eingehalten werden: Am Ende werde das Gebäude rund 2,9 bis 3 Millionen Euro kosten, sagte der Architekt Bernd Bistritz. Im Inneren müssten noch einige Kleinarbeiten erledigt werden, der Außenbereich ist noch eine Baustelle.

Abgase der Autos werden mit diesem Rüssel abgesaugt. Foto: Natascha Ruske

Während der Bauphase war die Feuerwehr mit ihren Geräten und dem Fuhrpark in Containern bei der ehemaligen Kläranlage „ausgelagert“. Hierfür entstanden weitere Kosten von rund 200.000 Euro.

Im Juni wird die Freiwillige Feuerwehr ihr 150-jähriges Bestehen und gleichzeitig die Eröffnung des Gebäudes mit einem dreitägigen Fest feiern.

Termin

Festwochenende von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Juni, mit Live-Musik und Tag der offenen Tür.