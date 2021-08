Nach knapp zweijähriger Bauzeit wird am Sonntag, 22. August, das neue Feuerwehrgerätehaus in der Ottersheimer Riethstraße in Betrieb genommen. Und das wird zumindest im kleineren Rahmen gefeiert. Los geht es gegen 10 Uhr in der Ortsmitte beim alten Feuerwehrhaus. Mit dem Bärenpaar, Musik, Sirenen und Feuerwehrautokorso erfolgt der Umzug ins neue Haus. Dort wird die Deutschlandfahne gehisst. Nach zahlreichen Grußworten aus Politik und Verwaltung sowie dem kirchlichen Segen gibt es Mittagessen, nachmittags noch Kaffee und Kuchen.