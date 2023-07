Zu einem Dachstuhlbrand kam es am Montagnachmittag gegen 16 Uhr in Hagenbach in der Friedenstraße. Laut Feuerwehr war die Dämmung unter dem Dach eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Das Feuer ist unter Kontrolle, hieß es am frühen Abend. Derzeit wird das Dach großflächig geöffnet, um weitere Glutnester abzulöschen. Die Friedenstraße ist zwischen dem Abzweig Habsburgerallee und Aral-Tankstelle für mindestens zwei Stunden gesperrt. Im Einsatz sind die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Hagenbach sowie der Stadt Wörth mit insgesamt rund 60 Leuten.