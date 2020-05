Nach regenbedingten Unterbrechungen sind die Bauarbeiten am neuen Germersheimer Feuerwehrgerätehaus schon fast wieder im Zeitplan. Das sagte der Germersheimer Baudezernent Sascha Hofmann in der Sitzung des Bauausschusses am Donnerstag. Der Ausschuss hat den Auftrag für den Gerüstbau in Höhe von knapp 75.000 Euro vergeben. Das Feuerwehrhaus, das zwischen Südpfalz-Kaserne und B9 entsteht, soll Mitte 2021 fertig sein und ist auf rund 5 Millionen Euro veranschlagt.