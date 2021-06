Nach dem Brand in der Karlsruher Wilhelmstraße am Sonntagmorgen verdichten sich die Hinweise, dass möglicherweise der Brand gelegt wurde, informiert die Polizei. Ersten kriminaltechnischen Erkenntnissen zufolge wurde offenbar ein Brandbeschleuniger verwendet. Zeugen hatten angegeben, dass sie zwei Männer vom Tatort hatten wegrennen sehen. Am Sonntagvormittag stellten Polizeibeamte auf Höhe des Kongresszentrums Karlsruhe einen Mann fest, der starke Brandverletzungen aufwies. Eine schlüssige Erklärung zur Herkunft der Verletzungen konnte der 40-Jährige nicht geben. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und zwischenzeitlich in eine Spezialklinik verlegt. Inwiefern der Mann in Zusammenhang mit dem Brandgeschehen steht, bedarf der weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.