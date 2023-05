Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am vergangenen Samstag war ich mit guten Freunden in der Natur unterwegs. Schon von weitem sahen wir auf einer Wiese eine große Leinwand flimmern und näherten uns neugierig. Die Neuverfilmung von „Der König der Löwen“ wurde in einem Autokino gezeigt. Außerhalb stand eine Gruppe von Kindern, die von den Bildern völlig fasziniert war. Ja, man sah ihnen wirklich an, mit welcher Begeisterung sie den Film unter freiem Himmel verfolgten. Ihre Augen leuchteten – sie waren Feuer und Flamme.



Als ich die Kinder so beobachtete, fragte ich mich: Haben wir Erwachsene diese Begeisterungsfähigkeit eigentlich „verlernt“? Ich glaube nicht,