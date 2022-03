Nachdem am Sonntag bei einem Brand das Nebengebäude eines Winzeranwesens in Winden komplett zerstört worden ist, wurde der Brandort mittlerweile durch einen Brandsachverständigen untersucht. Als mögliche Ursache dürfte die Gebäudeelektrik oder die Photovoltaikanlage in Frage kommen, so die Polizei. Hinweise auf Fremdeinwirkung ergaben sich nicht. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Schätzung der Beamten auf rund 1,3 Millionen Euro.