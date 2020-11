Der Feuerwehreinsatz war schnell beendet. In der Obdachlosenunterkunft am Königsplatz in Germersheim, der ehemaligen Polizeiinspektion, wurde am Montag Nachmittag offensichtlich Zeitungspapier angezündet. „Viel Rauch, aber zum Glück kaum Schaden“, sagte Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) gegenüber der RHEINPFALZ. Laut Schaile wurden im Vorraum der ehemaligen Wache Zeitungen angezündet. Der Raum sei verqualmt gewesen, größerer Schaden aber nicht entstanden. In der ehemaligen Polizeiwache leben momentan 18 obdachlose Flüchtlinge, die zurzeit alle unter Quarantäne stehen, weil ein Bewohner positiv getestet wurde.