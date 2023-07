Am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr ist in einem Mehrfamilienhaus in Karlsruhe-Rintheim ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilt, brannte es beim Eintreffen der Einsatzkräfte es im dritten Obergeschoss massiv, eine Person befand sich auf dem Balkon der Wohnung. Die Einsatzkräfte konnten diese retten und das Feuer löschen. Die gerettete Person kam ins Krankenhaus und die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.