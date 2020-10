Zu einem kleineren Brand, so die Polizei, kam es gestern am späten Nachmittag in der Hauptstraße in Steinweiler. Als Brandursache wird nach ersten Erkenntnissen ein defekter Toaster vermutet, aber die Ermittlungen seien noch nicht beendet. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Über die Schadenshöhe konnte gestern Abend noch keine Angabe gemacht werden.