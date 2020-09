Wegen eines Brands nahe der Bahngleise bei Sonderheim ist derzeit der Verkehr der Linien S51 und S52 in beide Richtungen gestört. Nach einem technischen Defekt an einem Gleis sei es zu Funkenflug gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Dadurch sei Gebüsch in Brand geraten und die Feuerwehr ausgerückt. Ein Techniker der Bahn sei hinzugerufen worden. Die Linien S51 und S52 sind zwischen Germersheim und Wörth unterbrochen, teilt der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) mit.