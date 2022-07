Ein Heckenbrand griff am Dienstag auf ein Haus in der Rue le Palais in Lauterbourg über. Das Gebäude in Holzbauweise geriet schnell in Brand und wurde komplett zerstört. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Laut der französischen Tageszeitung DNA waren die Bewohner zu der Zeit nicht daheim. Die Feuerwehr, die gegen 15 Uhr alarmiert wurde, war mit 43 Einsatzkräften vor Ort, hatte aufgrund der Hitze, der Rauchentwicklung und des Windes mit erschwerten Bedingungen zu kämpfen. Das Feuer konnte dennoch bald unter Kontrolle gebracht werden. In der Umgebung des Brandortes kam es zu Rauch- und Geruchsbelästigung. Gegen 18 Uhr war das Feuer gelöscht. Die Feuerwehr führte anschließend Kontrollen durch, um ein erneutes Auflodern von Brandherden schnell zu erkennen.