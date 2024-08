Zu einem Großbrand entwickelte sich am Samstag ein Feuer beim Germersheimer Spanplatten-Hersteller Rheinspan. Bereits am Samstagmorgen war die Germersheimer Feuerwehr im Einsatz und bekämpfte einen Brand in dem Spanwerk im Sondernheimer Gewerbegebiet. Nach RHEINPFALZ-Informationen war das Feuer fast gelöscht, als es zu einer Verpuffung im Bereich eines Silos kam und das Feuer sich ausbreitete. Es gab mehrere Brand- und Glutnester im Bereich der gesamten Produktionsanlage und der Halle. Zum Teil mussten Rohrteile demontiert sowie Revisionsöffnungen geschaffen werden, um überhaupt an die Brandnester gelangen zu können, berichtet die Feuerwehr Germersheim. Nur von mehreren Trupps unter Atemschutz, die im gesamten Bereich der Anlage in zwei Einsatzabschnitten unterwegs waren, konnte der Brand gelöscht werden. Erst gegen 18.45 Uhr war der Brand vollständig gelöscht. Bei dem sehr zeit- und kraftintensiven Einsatz unterstützten Kräfte der Feuerwehren Lingenfeld/ Westheim und Bellheim die Germersheimer Feuerwehr. Im Einsatz waren auch DRK und Malteser.