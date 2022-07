Spuren von dem Brand in dem Kleingartengebiet „Im Schemmel“ sind kaum mehr sichtbar. An einem sehr heißen Freitag Mitte Juni waren vier große Gartenhäuser unterhalb von Jockgrim, unweit des Wasserwerkes der Germersheimer Südgruppe, abgebrannt. Mit einem Aufgebot an Feuerwehren und Hilfskräften wurde das Feuer eingedämmt und gelöscht. Ein Gutachten zur Brandursache werde derzeit erstellt, erklärte die zuständige Kriminalinspektion Landau auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Wann es soweit sein wird, konnte der Pressesprecher am Donnerstag nicht sagen.