Die Kriminalpolizei Landau geht davon aus, dass es sich bei dem Großbrand auf einem Reiterhof in Hagenbach um Brandstiftung handelte. Das teilte ein Sprecher der Kripo am Freitag auf Anfrage mit. Die Lage sei so eindeutig gewesen, dass kein Brandsachverständiger für diese Einschätzung benötigt wurde, hieß es. Der Besitzerin des Reiterhofs waren am Dienstagvormittag rauchende Heuballen aufgefallen. Bei dem Großeinsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinden Hagenbach, Kandel, Rülzheim, Herxheim, der Stadt Wörth und aus dem französischen Lauterbourg beteiligt. Die Polizei bittet erneut Zeugen um Hinweise, unter piwoerth@polizei.rlp.de oder unter 07271 92210.